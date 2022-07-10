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В Подмосковье молния ударила в семью на озере

В Московской области молния ударила в семью, находившуюся на озере

Фото: Shutterstock

В Московской области молния ударила в семью, находившуюся на озере, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, происшествие случилось на озере Светлое в подмосковном Воскресенске. Удару молнии подверглись мужчина и женщина — сообщается, что они доставлены в реанимационное отделение с ожогами груди и спины. Их состояние стабильно тяжелое.

Их ребенок не пострадал. Другие подробности инцидента выясняются.

В июне сообщалось, что в Кемеровской области 14-летняя девочка пережила удар молнии. Медики констатировали у девочки электротравму и уточнили, что молнию притянула цепочка, висящая на шее подростка, в которую ударил разряд и вышел из области паха.

Ударная волна
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Антон Похиляк
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