Российская авиация сбила два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29

Минобороны сообщило, что ВКС России сбили два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны России.

Также российской авиацией был сбит один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье ДНР. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселое Харьковской области.

В районе Чернобаевки в Херсонской области были перехвачены три баллистические ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», пять снарядов реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе пункта Бражковка Харьковской области.

В ведомстве также подчеркнули, что российские авиация и артиллерия за минувшие сутки также уничтожили в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Накануне Вооруженные силы (ВСУ) Украины обстреляли жилые районы Донецка из РСЗО «Ураган». Обстрелу подверглись Кировский и Петровский районы города.