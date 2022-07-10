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Минобороны доложило об уничтожении ангаров с гаубицами М777 в Константиновке

МО РФ доложило об уничтожении в Константиновке ангаров с гаубицами М777 производства США
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Edgar Su / Reuters

Российские авиация и артиллерия за минувшие сутки уничтожили в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Об этом доложил журналистам в воскресенье, 10 июля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что за сутки также удалось уничтожить 17 пунктов управления противника и четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град».

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Кроме того, российские военные поразили подразделения артиллерии на огневых позициях в 42-х районах, а также живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины в 143-х районах, уточнил Конашенков.

В Минобороны добавили, что за прошлые сутки были уничтожены взвод РСЗО «Град» в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в российском военном ведомстве сообщали об уничтожении взвода гаубиц М-777 США на острове Кубанский.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

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Анна Щербакова
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