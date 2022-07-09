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ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из РСЗО «Ураган»

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы города

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы (ВСУ) Украины в субботу, 9 июля, обстреляли жилые районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

Отмечается, что обстрел со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) был зафиксирован по направлению: 19:35, Донецк, были выпущены шесть ракет из БМ-27 «Ураган». Обстрелу подверглись Кировский и Петровский районы города.

Ранее в Минобороны России сообщили, что был поражен пункт дислокации артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар в Донецкой народной республике. В результате удара Воздушно-космических сил было «уничтожено более 30 процентов военнослужащих и выведена из строя большая часть артиллерийских орудий».

За прошедшие сутки Вооруженные силы России в ходе военной спецоперации на Украине также сбили два штурмовика Су-25 и 15 беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что самолеты ВСУ были сбиты в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области. Их поразили российские Су-35с и МиГ-31бм.

Синдром отмены: Россия
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Варвара Кошечкина
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