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Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix

Россияне начали вынужденно смотреть контент Netflix на пиратских сервисах

Фото: Shutterstock

Большинство россиян перестали смотреть официально размещенный контент стримингового сервиса Netflix, рассказал заместитель генерального директора компании MediaHills Дмитрий Колесов. Его слова приводит ТАСС.

«В основном аудитория Netflix вынуждена была перетечь на пиратские сервисы», — сказал он. Колесов объяснил, что это связано с отсутствием достойной альтернативы стриминговому сервису.

Ранее компания Netflix заявила, что начала отключение стримингового сервиса на территории России.

7 марта платформа заявила о планах прекратить работу на территории России. Как уточнил представитель компании, причиной этого стала спецоперация на Украине. До этого компания остановила производство российских оригинальных проектов.

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Анастасия Заикина
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