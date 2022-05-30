Netflix подтвердил отключение сервиса в России

Компания Netflix подтвердила отключение стримингового сервиса на территории России

Американская компания Netflix подтвердила отключение стримингового сервиса на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Представитель Netflix назвал ограничение работы платформы в стране «реализацией ухода с российского рынка». По его словам, компания ждала, когда закончится действие всех подписок, ранее оформленных российскими пользователями.

О том, что Netflix перестал быть доступен в России, стало известно 27 мая. Сообщалось, что при попытке зайти на сайт и в мобильное приложение сервис выдавал уведомление об ошибке.

7 марта платформа заявила о планах прекратить работу на территории России. Как уточнил представитель компании, причиной этого стало проведение Вооруженными силами России (ВС РФ) спецоперации на Украине. До этого компания остановила производство российских оригинальных проектов.

Netflix — американская развлекательная компания, поставляющая фильмы и сериалы на основе потокового мультимедиа. Она была основана в 1997 году предпринимателями Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе анимационные, а также телепрограммы. В России стриминговый сервис заработал в 2016 году.