Сайт и мобильное приложение Netflix стали недоступны для российских пользователей

Стриминговый сервис Netflix стал недоступен для российских пользователей. При попытке зайти на сайт и мобильное приложение платформы выдают ошибку.

«Возникла проблема с подключением к Netflix. Повторите попытку позднее», — говорится в уведомлении сервиса, которое появляется при попытке зайти в приложение.

Доступ к веб-версии Netflix стал также ограничен для пользователей из России.

В начале марта представитель сервиса сообщил, что компания приняла решение о приостановке работы на территории России. Причиной этого, по его словам, являлось проведение спецоперации на Украине.

До этого Netflix остановил работу над российскими оригинальными проектами. Среди них — драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли (производства 1-2-3 Production и «Друг Друга»), сериал с Александром Петровым (производства компании «Водород» и «Манки Стайл»), сериал «Ничего особенного» с Юрием Борисовым (студия 1-2-3 Production) и криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук (продюсеры — Ирина Смирнова и Александр Кушаев).

Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы. В России сервис запустился в 2016 году.