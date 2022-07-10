Власти Израиля назвали ведущую тему предстоящих переговоров с Байденом

Премьер Израиля Лапид назвал ситуацию вокруг Ирана ведущей темой переговоров с Байденом

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана станет для израильских властей ведущей темой переговоров с президентом США Джо Байденом во время его предстоящего визита, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид, передает ТАСС.

«Израиль считает главной для себя угрозой действия Ирана в регионе, уточнил он. «Израиль не будет сидеть сложа руки, глядя на то, как Иран пытается атаковать нас», — сказал Лапид на еженедельном заседании правительства.

Премьер подчеркнул, что израильские службы безопасности готовы предотвратить агрессию Ирана. Лапид заверил, что они могут «добраться до кого угодно, где угодно».

По его мнению, визит американского лидера в Израиль будет посвящен как вызовам, так и возможностям. «Дискуссия о вызовах будет в первую очередь сосредоточена на проблеме Ирана. Как стало вчера известно, Иран обогащает уран на продвинутых центрифугах, что полностью противоречит соглашениям, которые он подписал», — добавил израильский премьер-министр.

Также Лапид отметил, что Байден отправится в Саудовскую Аравию с посланием мира от Израиля.

В июне стало известно, что Израиль и США занимаются созданием «ближневосточного альянса противовоздушной обороны (ПВО)». «Под руководством США мы строим "ближневосточный альянс противовоздушной обороны", который уже предупредил иранские попытки угрожать Израилю и другим странам в регионе», — рассказал израильский министр обороны Бени Ганц. По его словам, июльский визит Байдена в Израиль поддержит этот процесс.