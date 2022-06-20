Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Израиль и США создадут «ближневосточный альянс ПВО»

Израиль и США занимаются созданием «ближневосточного альянса противовоздушной обороны»

Фото: Corinna Kern / Reuters

Израиль и США занимаются созданием «ближневосточного альянса противовоздушной обороны (ПВО)». Об этом заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц, передает ТАСС.

«Под руководством США мы строим "ближневосточный альянс противовоздушной обороны", который уже предупредил иранские попытки угрожать Израилю и другим странам в регионе», — рассказал израильский министр. По его словам, визит американского президента Джо Байдена в Израиль, который запланирован на 13-14 июля, поддержит этот процесс.

Ганц уточнил, что противодействие Ирану планируется оказывать в сфере использования беспилотников и ракетного оружия. «В течение последнего года я занимался совместно со своими партнерами в Пентагоне и администрации США масштабной программой, которая укрепит сотрудничество между Израилем и государствами региона», — заключил он.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана заподозрило Израиль в убийстве двух своих ученых, связанных с иранскими ядерными разработками. Так, Аюб Энтезари и Камран Агамолаи — авиационный инженер и геолог — умерли с разницей в несколько дней в результате отдельных происшествий при невыясненных обстоятельствах.

Предполагаемые убийства произошли на фоне роста напряженности в отношениях между Тель-Авивом и Тегераном из-за приближения Ирана к созданию ядерного оружия.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Американские наемники рассказали об «абсолютном хаосе» в сражении под Харьковом
Во «ВКонтакте» запустили новую систему
Сергей Селин поддержал идею о создании евразийского «Оскара»
В Госдуме порассуждали над происхождением ударивших по буровым платформам ракет
В ЛНР назвали число гражданских на «Азоте» в Северодонецке
Разгадана тайна появления сверхмассивных белых карликов
Роза Сябитова призналась в отношениях с мужчиной за деньги
Врачи предостерегли от приема ряда витаминов перед сном
Германия и Австрия вернутся в «угольный век»
Аналитик исключил меры по российскому газу в седьмом пакете санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.