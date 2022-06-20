Израиль и США создадут «ближневосточный альянс ПВО»

Израиль и США занимаются созданием «ближневосточного альянса противовоздушной обороны»

Израиль и США занимаются созданием «ближневосточного альянса противовоздушной обороны (ПВО)». Об этом заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц, передает ТАСС.

«Под руководством США мы строим "ближневосточный альянс противовоздушной обороны", который уже предупредил иранские попытки угрожать Израилю и другим странам в регионе», — рассказал израильский министр. По его словам, визит американского президента Джо Байдена в Израиль, который запланирован на 13-14 июля, поддержит этот процесс.

Ганц уточнил, что противодействие Ирану планируется оказывать в сфере использования беспилотников и ракетного оружия. «В течение последнего года я занимался совместно со своими партнерами в Пентагоне и администрации США масштабной программой, которая укрепит сотрудничество между Израилем и государствами региона», — заключил он.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана заподозрило Израиль в убийстве двух своих ученых, связанных с иранскими ядерными разработками. Так, Аюб Энтезари и Камран Агамолаи — авиационный инженер и геолог — умерли с разницей в несколько дней в результате отдельных происшествий при невыясненных обстоятельствах.

Предполагаемые убийства произошли на фоне роста напряженности в отношениях между Тель-Авивом и Тегераном из-за приближения Ирана к созданию ядерного оружия.