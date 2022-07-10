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Байден отправится в Саудовскую Аравию с посланием мира от Израиля

Президент США Джо Байден отправится в Саудовскую Аравию с посланием мира от Израиля
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Президент США Джо Байден отправится в Саудовскую Аравию с посланием мира от Израиля, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время Байден находится в Израиле, где у него запланирована встреча с Лапидом. Они намерены обсудить ситуацию вокруг Ирана.

В июне стало известно, что Израиль и США занимаются созданием «ближневосточного альянса противовоздушной обороны (ПВО)». «Под руководством США мы строим "ближневосточный альянс противовоздушной обороны", который уже предупредил иранские попытки угрожать Израилю и другим странам в регионе», — рассказал израильский министр обороны Бени Ганц. Он уточнил, что противодействие Ирану планируется оказывать в сфере использования беспилотников и ракетного оружия. По его словам июльский визит Байдена в Израиль поддержит этот процесс.

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Марина Погосян
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