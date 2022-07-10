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В Турции число случаев заражения COVID-19 выросло в пять раз

Министр здравоохранения Турции Коджа заявил о росте числа заболевших COVID-19 в пять раз

Фото: Sertac Kayar / Reuters

За последние две недели число случаев заражения COVID-19 в Турции выросло в пять раз. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, настоятельно рекомендовавший лицам старше 50 лет получить очередную дозу вакцины, сообщает РИА Новости.

Он призвал обратить внимание на то, что происходит в мире, и не пропускать прививку представителям группы риска, у которых с момента последней вакцинации прошло шесть месяцев.

Ситуация в Турции приобретает особенное значение для России, поскольку на фоне текущих санкционных ограничений эта страна стала главным хабом для международных полетов.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России достиг отметки 1,13, что стало максимумом с 13 февраля текущего года. Показатель меньше единицы зарегистрирован только в двух из десяти регионов с наибольшим числом заболевших — это Красноярский край и Свердловская область. В Москве коэффициент вырос до 1,62.

До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о резком росте заражений коронавирусной инфекцией по всему миру. По его словам, такая динамика связана с распространением существующих подвидов омикрон-штамма, в том числе новых подвидов варианта.

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Платон Щукин
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