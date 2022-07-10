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В России снова поднялся коэффициент распространения COVID-19

В России коэффициент распространения COVID-19 поднялся до максимума с февраля

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель оказался ниже единицы в двух из десяти регионов с наибольшим числом зараженных. Так, в Красноярском крае он составил 0,81, в Свердловской области — 0,99.

В Санкт-Петербурге индикатор достиг 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Подмосковье — 1,14, в Самарской области — 1,15, в Воронежской области — 1,16, а в Ростовской области — 1,28. Также отмечается, что в Москве коэффициент вырос до 1,62, а в Нижегородской области — до 1,69.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число заражений коронавирусом в мире резко возросло. По его словам, за последние две недели заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30 процентов. Он отметил, что это связано с распространением существующих подвидов омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

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Марина Совина
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