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Канцлер Австрии назвал алкоголь выходом при отсутствии мер против инфляции

Канцлер Австрии заявил, что без мер против инфляции выходом останется только алкоголь
Карл Нехаммер

Карл Нехаммер. Фото: IMAGO / Martin Juen / Global Look Press

Канцлер Австрии и глава Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер назвал алкоголь единственным выходом при отсутствии мер против инфляции в стране. Его слова передает РИА Новости.

«Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю, алкоголь — это в принципе нормально. Решающее — чокаться только в случае, когда хорошо», — заявил он.

Нехаммер призвал принять меры против инфляции таким образом, чтобы не подстегивать ее, а пытаться подавить всем Евросоюзом совместно. Он признал, что это трудно осуществить, однако против роста цен и инфляции срочно необходимы адекватные действия.

В мае глава Палаты экономики Австрии, объединяющей представителей австрийского бизнеса, Харальд Марер предупредил, что введение газового эмбарго Евросоюза против России грозит «экономическим армагеддоном», который может привести к образованию «кратера из дефицита».

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Марина Совина
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