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В Одессе суд приговорил мужчину к чтению книг за антиукраинские посты

В Одессе мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы условно и чтению книг за посты

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудника Одесского зоопарка приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года за антиукраинские посты в соцсети. Также его обязали прочитать книги о репрессиях времен СССР на украинском языке. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Приморский суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность), части 2 статьи 109 УК Украины (публичные призывы к захвату государственной власти).

Во время испытательного срока он должен будет прочитать произведения Ивана Багряного «Тигроловы», Василия Барки «Желтый князь» и Уласа Самчука «Мария».

Уточняется, что в ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину.

По данным украинских СМИ, 14 февраля в соцсети «Одноклассники» он опубликовал пост с «призывами к сепаратизму». В нем сотрудник зоопарка предлагал «свергнуть гидру киевской нацистской власти наркоманов» и называл Одессу Новороссией. Также он написал: «Русский солдат — Одесса ждет и молится за тебя».

Ранее Малиновский районный суд Одессы приговорил обвиняемого в краже 26-летнего мужчину к условному сроку и чтению повестей русского писателя Льва Толстого и стихотворения украинского поэта Ивана Франко.

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Варвара Кошечкина
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