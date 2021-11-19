В Одессе вора приговорили к чтению украинской поэзии

Малиновский районный суд Одессы приговорил обвиняемого в краже 26-летнего мужчину к условному сроку и чтению повестей русского писателя Льва Толстого и стихотворения украинского поэта Ивана Франко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в июле осужденный обокрал своего знакомого, забрав у него мобильный телефон и 50 гривен. Общий ущерб, нанесенный пострадавшему, оценили почти в 903 гривны (около 2,5 тысячи рублей).

Отмечается, что в детстве вор занимался бродяжничеством и попал в приют. Начальную школу он практически не посещал, а после девятого класса сразу пошел работать. Суд также установил, что за всю жизнь мужчина не прочел почти ни одной книги, а в ходе заседания по своему делу он читал по слогам.

Осужденный, у которого есть семья и двое детей, полностью признал свою вину. Суд назначил ему условное наказание с испытательным сроком в один год и рядом обязательств. В частности, он должен за это время прочесть трилогию повестей Льва Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность», а также стихотворение Ивана Франко «Строфы».

В сентябре суд британского города Лестер приговорил обвиняемого в терроризме 21-летнего Бена Джона к чтению классической литературы. За скачивание тысяч материалов о превосходстве белой расы и заявление о принадлежности к фашистскому подполью ему предстоит прочесть произведения Джейн Остин и Чарльза Диккенса, а также книги Энтони Троллопа, Уильяма Шекспира и Томаса Харди.