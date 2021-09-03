Обвиняемого в терроризме британца приговорили к чтению классической литературы

Суд британского города Лестер приговорил 21-летнего Бена Джона к чтению классической литературы. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, после своего 18-летия Бен Джон скачал 67 788 документов сторонников превосходства белой расы, а также инструкции по изготовлению бомб. Он также публиковал письмо, в котором утверждал, что входит в фашистское подполье Линкольншира, и выступал против геев, иммигрантов и либералов. Присяжные признали бывшего студента Университета Де Монтфорт виновным в терроризме. Ему грозило до 15 лет тюремного заключения.

Однако судья Тимоти Спенсер посчитал, что действия Джона были «актом подростковой глупости» и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, а также к чтению романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса, а также книг Энтони Троллопа, Уильяма Шекспира и Томаса Харди. О прочитанных книгах Джону предстоит раз в четыре месяца отчитываться судье.

Ранее суд в американском штате Мичиган обязал супружескую пару выплатить своему сыну 29 тысяч долларов за коллекцию порно, которую они выкинули.