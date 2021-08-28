Выкинувшие порно сына родители заплатят ему больше 40 тысяч долларов

Суд в Мичигане, США, обязал супружескую пару выплатить своему сыну 29 тысяч долларов за коллекцию порно, которую они выкинули. Об этом сообщает The Guardian.

По словам 43-летнего Дэвида Веркинга (David Werking), он жил в доме родителей после развода на протяжении 10 месяцев. Затем он переехал в Манси, штат Индиана. После переезда мужчина обнаружил, что его коллекция фильмов и журналов пропала. «Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавившись от этого хлама», — заявил отец пострадавшего в электронном письме.

Для определения стоимости коллекции была проведена экспертиза. Помимо этого супруги должны будут возместить Дэвиду расходы на адвоката в размере 14,5 тысяч долларов. В общей сложности сумма выплат составит больше 40 тысяч долларов. При вынесении решения, окружной судья Пол Мэлони отметил, что супруги не смогли подтвердить законность уничтожения чужой собственности, которая им не нравится.

Ранее порнозвезда Эликс Линкс призвала родителей и педагогов рассказывать детям правду о порно. В частности, подросткам нужно знать, что ролики для взрослых — это не документальное, а художественное кино.