Мужчина позвонил бывшей жене 655 раз и попал под суд

В британском городе Рочдейл мужчина преследовал свою бывшую жену из-за того, что она выставила на продажу семейный дом. За три дня экс-супруг позвонил 513 раз, всего за время конфликта — 655, пишет Daily Mail.

Саид Али и Риффат Риаз развелись в 2018 году после 16 лет брака. Супруги вместе управляли несколькими маркетинговыми компаниями. Мужчина не помогал бывшей жене деньгами. Она одна растила троих детей, поэтому решила продать за 300 тысяч фунтов стерлингов (около 25 миллионов рублей) семейный дом с декоративным прудом для разведения рыбы.

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Али потребовал у Риаз, чтобы дом в течение суток сняли с продажи, в противном случае — «будут последствия». Также он начал обвинять экс-супругу в том, что она позволяет двум их детям прогуливать школу. Женщина очень испугалась (по ее словам, она потом долго вновь обретала уверенность), поменяла номер и сообщила о происходящем в полицию.

Сначала Али просто предупредили, однако он продолжил звонить. Тогда сталкера арестовали, он попал под суд. Британца приговорили к 10 месяцам тюрьмы с отсрочкой на 18 месяцев. Ему также запрещено контактировать с Риаз в течение двух лет. Адвокат Али заявила, что у мужчины было психическое расстройство.

Ранее в том же графстве (Большой Манчестер) 35-летняя Кейт Брукс была вынуждена сбежать из дома и бросить работу из-за того, что ее преследовал бывший возлюбленный. В попытках вернуть Брукс он писал ей, что якобы болен раком и не выживет без ее помощи. После мужчина угрожал самоубийством. Когда это не помогло, британец заявил, что у него есть заболевания, передающиеся половым путем. Всего он отправил бывшей девушке 1168 сообщений.

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