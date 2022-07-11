Захарова сравнила экс-президента Польши с Чикатило

Захарова назвала слова экс-президента Польши Валенсы о России рассуждениями Чикатило

Рассуждения экс-президента Польши Леха Валенсы про необходимость расчленения и раздробления России на множество мелких государств подобны рассуждениям украинского националиста Андрея Чикатило. Так заявление Валенсы осудила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал "жить как в Польше"», — сравнила дипломат.

Ранее Валенса призвал сократить Россию до размеров страны, население которой составляло 50 миллионов человек. По его мнению, следует «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов». Поэтому для обеспечения безопасности в мире Россию надо «расчленить», уверен экс-президент.

В сентябре 2014 сын серийного маньяка, Юрий Чикатило, оказался в центре внимания украинских СМИ. По его словам, маньяк активно участвовал в местной общественной жизни и высказывался за независимость Украины. «Говорил, что если бы Украина отделилась, то жила хотя бы, как Польша, а так все деньги забирает Москва, это неправильно. Да, как украинец, он был националистом, это правда. Хотя и 30 лет состоял в КПСС...», — рассказал он. По мнению Юрия, дело против его отца было сфабриковано, в том числе из-за его политической позиции.