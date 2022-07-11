Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Совершившего покушение на запорожского чиновника назвали частью преступной сети

В МВД заявили, что напавший на запорожского чиновника Сигуту был частью преступной сети
Андрей Сигута

Андрей Сигута. Кадр: Южный Плацдарм / YouTube

Совершивший покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту диверсант был частью украинской преступной сети. Об этом заявил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов, передает ТАСС.

«Понятно, что он был не один, идет цепочка на ту сторону, на Украину. Это все координируемая сетка. Часть из организаторов покушений установлена, кто-то из них задержан, кто-то упал на дно и находится в розыске», — рассказал Селиванов.

По словам представителя МВД, сейчас ведется работа по ликвидации преступной сети — ее руководителя находятся на подконтрольной Киеву территории. Селиванов также назвал число предотвращаемых попыток покушений в Запорожье: по его словам, 95% нападений пресекаются еще на этапе подготовки.

Сигута должен был быть убит выстрелом, броском гранаты или зажигательной смеси, если бы он вышел на шум рассказал Селиванов. «Наши сотрудники зафиксировали отверстия от выстрелов, где находится его квартира», — заявил он.

Ранее стало известно, что покушавшийся на жизнь чиновника диверсант был убит во время задержания. По данным городских властей, ночью он обстрелял дом Сигуты и хотел скрыться в лесу, где его нашли и пытались задержать.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Курс евро к доллару рекордно упал
В России наладили параллельный импорт видеоигр
Правительство нашло способ борьбы с долгостроями в России
В Подмосковье во время тренировки по казачьей рубке мужчина убил партнера
Синоптик назвал день окончания 30-градусной жары в Москве
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву
Анне Нетребко отказали в проведении концерта в Штутгарте
«АвтоВАЗ» возобновил производство упрощенной Granta Cross
Популярный в 2000-х купальник вновь стал трендом
Владельца российского аквапарка задержали после гибели подростка в бассейне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.