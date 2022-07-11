Совершившего покушение на запорожского чиновника назвали частью преступной сети

В МВД заявили, что напавший на запорожского чиновника Сигуту был частью преступной сети

Совершивший покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту диверсант был частью украинской преступной сети. Об этом заявил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов, передает ТАСС.

«Понятно, что он был не один, идет цепочка на ту сторону, на Украину. Это все координируемая сетка. Часть из организаторов покушений установлена, кто-то из них задержан, кто-то упал на дно и находится в розыске», — рассказал Селиванов.

По словам представителя МВД, сейчас ведется работа по ликвидации преступной сети — ее руководителя находятся на подконтрольной Киеву территории. Селиванов также назвал число предотвращаемых попыток покушений в Запорожье: по его словам, 95% нападений пресекаются еще на этапе подготовки.

Сигута должен был быть убит выстрелом, броском гранаты или зажигательной смеси, если бы он вышел на шум рассказал Селиванов. «Наши сотрудники зафиксировали отверстия от выстрелов, где находится его квартира», — заявил он.

Ранее стало известно, что покушавшийся на жизнь чиновника диверсант был убит во время задержания. По данным городских властей, ночью он обстрелял дом Сигуты и хотел скрыться в лесу, где его нашли и пытались задержать.