В Запорожье убили покушавшегося на главу Мелитопольского района

В Запорожской области ликвидирован диверсант, обстрелявший дом главы района Андрея Сигуты

Покушавшийся на жизнь главы Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуты диверсант ликвидирован — он оказывал сопротивление и был застрелен при задержании. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По словам Рогова, нападавший ночью обстрелял дом чиновника, после чего попытался скрыться в лесу в пригороде Мелитополя. Преступника обнаружили, но при задержании он оказывал сопротивление и погиб.

«Андрей Сигута продолжает работать в штатном режиме. Его жизни ничего не угрожает», — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области совершили покушение на жизнь главы Мелитопольского района Адрея Сигуты. Мужчина не пострадал. Ответственным за произошедшее власти считают «киевский режим».