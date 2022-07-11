Власти назвали новые города для эксперимента с вредными выбросами

«Ъ»: число участвующих в программе «Чистый воздух» городов расширили с 12 до 41

Российское правительство назвало новые города-участники эксперимента по квотированию вредных выбросов в атмосферу. Число населенных пунктов для проведения федеральной программы «Чистый воздух» власти расширили с 12 до 41, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас эксперимент проводится в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите — в этих городах по поручению президента России Владимира Путина к концу 2024 года выбросы парниковых газов должны снизиться не менее чем на 20 процентов.

В рамках программы региональные власти должны были подготовить сводные расчеты по эмиссиям в атмосферу — не только от промышленных предприятий, но и от транспорта, социальной и коммунальной инфраструктур. На основании полученных данных Роспотребнадзору поручили установить перечень приоритетных опасных для здоровья загрязняющих веществ. Затем были введены квоты — объемы допустимых выбросов в окружающую среду, которые предприятия не должны превышать.

Однако эксперты и чиновники неоднократно указывали на недостаточное количество городов, участвующих в эксперименте. Так, Счетная палата отметила, что в 2018 году высокий и очень высокий уровни загрязнения воздуха наблюдались в 46 российских городах — среди них лишь 6 были участниками программы «Чистый воздух». В 2020 году вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росгидромету и Роспотребнадзору представить актуальный перечень, а в 2021-м Путин предложил распространить систему квотирования на все города страны, где есть проблемы с качеством воздуха.

Теперь в федеральный проект добавили 29 участников — Абакан, Ангарск, Астрахань, Ачинск, Барнаул, Гусиноозерск, Зиму, Иркутск, Искитим, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Курган, Лесосибирск, Махачкалу, Кызыл, Минусинск, Новочеркасск, Петровск-Забайкальский, Ростов-на-Дону, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Уссурийск, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Шелехов и Южно-Сахалинск. Чиновники ожидают, что к 2030 году выбросы парниковых газов в этих городах сократятся вдвое по сравнению со значениями 2020-го.

Отмечается, что эксперимент по квотированию эмиссий в этих населенных пунктах начнется с 1 сентября 2023 года. В каждом городе проведут сводные расчеты загрязнений и утвердят план комплексного снижения эмиссий. В Минприроды ожидают, что дома переведут с дровяного и угольного отопления на газовое и электрическое, отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети, а также закупят более экологичные модели общественного транспорта.

Эксперт российского отделения «Гринписа» Елена Васильева поддержала расширение списка городов и намерение сократить вредные выбросы в два раза. Однако специалистка надеется, что проект будет не только расширяться, но и демонстрировать ощутимые изменения качества воздуха. По словам эколога, в половине из 12 городов, где эксперимент должен завершиться уже в 2024 году, Росгидромет продолжает фиксировать случаи экстремально высокого и высокого загрязнения воздуха.

В декабре 2021 года специалисты выявили свыше 30 городов России с сильным загрязнением воздуха. Большинство населенных пунктов находятся на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Всего в перечень попали 35 городов, которые вошли в эксперимент «Чистый воздух».

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