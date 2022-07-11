«Роскосмос»: умер первый в мире водитель луноходов советский ученый Вячеслав Довгань

В Москве умер советский и российский пилот, ученый и первый в мире водитель луноходов Вячеслав Георгиевич Довгань. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Как уточняется, известному специалисту было 84 года. В 1970-х годах он принимал активное участие в управлении советскими «Луноходом-1» и «Луноходом-2» на поверхности естественного спутника Земли. Позднее работал в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко, а затем — в филиале № 35 Научно-исследовательского института военной медицины Министерства обороны СССР. Вячеслав Довгань был награжден орденом Ленина и «Знаком Почета» в советские времена, а в современной России — орденом Почета.

В июне 2022 года сообщалось о смерти советского летчика-космонавта Валерия Рюмина на 83-м году жизни. Он совершил четыре полета общей продолжительностью 371 сутки.

Синдром отмены: Россия



