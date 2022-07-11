В ПСЖ решили избавиться от 11 футболистов

Руководство ПСЖ решило избавиться от 11 футболистов, в том числе и Мауро Икарди

Руководство «Пари Сен-Жермен» решило избавиться от 11 футболистов. Об этом с ссылкой на Le Parisien сообщает Eurosport.

Таким образом, Париж могут покинуть ряд звездных игроков, в том числе и аргентинский нападающий Мауро Икарди, а также нидерландский хавбек Джорджиньо Вейналдум. Всего ПСЖ может выставить на трансфер 11 футболистов. Данное решение продиктовано позицией будущего спортивного директора Луиса Кампоса, который намерен оптимизировать состав команды для задач в новом сезоне.

5 июля парижане представили нового главного тренера клуба. Им стал французский специалист Кристоф Гальтье. Он сменил на посту аргентинца Маурисио Почеттино.

До перехода в ПСЖ Гальтье руководил «Ниццей». По итогам минувшего сезона он привел команду на пятое место в чемпионате Франции. Также он вывел клуб в финал Кубка страны.