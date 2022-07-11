Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
Завтра
16:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Карабах
Завтра
19:00 (Мск)
Лех П
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Бт
13 июля
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
13 июля
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

В ПСЖ решили избавиться от 11 футболистов

Руководство ПСЖ решило избавиться от 11 футболистов, в том числе и Мауро Икарди

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Руководство «Пари Сен-Жермен» решило избавиться от 11 футболистов. Об этом с ссылкой на Le Parisien сообщает Eurosport.

Таким образом, Париж могут покинуть ряд звездных игроков, в том числе и аргентинский нападающий Мауро Икарди, а также нидерландский хавбек Джорджиньо Вейналдум. Всего ПСЖ может выставить на трансфер 11 футболистов. Данное решение продиктовано позицией будущего спортивного директора Луиса Кампоса, который намерен оптимизировать состав команды для задач в новом сезоне.

5 июля парижане представили нового главного тренера клуба. Им стал французский специалист Кристоф Гальтье. Он сменил на посту аргентинца Маурисио Почеттино.

До перехода в ПСЖ Гальтье руководил «Ниццей». По итогам минувшего сезона он привел команду на пятое место в чемпионате Франции. Также он вывел клуб в финал Кубка страны.

Синдром отмены: Россия
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Алиханов предложил меры в ответ на остановку Литвой транзита
В Турции заявили о восстании народа против НАТО
Некоторым белорусам ограничат выезд за границу
Невеста отменила свадьбу из-за цвета кожи лица жениха
Алиханов опроверг расширение санкционного списка по транзиту в Калининград
Цены на газ в Европе упали
IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу
В ЛНР подтвердили развитие наступления на Славянск
Казачьего атамана закололи саблей во время боя в Подмосковье
Назван срок отправки турбины для «Северного потока» в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.