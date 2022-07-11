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Стало известно о помощи СССР Саудовской Аравии

Глава МИД России Лавров заявил о доставке СССР гуманитарной помощи в Саудовскую Аравию
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что СССР оказывал помощь Саудовской Аравии, когда она являлась молодым государством. В 1920-е годы в государстве работал первый советский консул Карим Хакимов, сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, в то время в королевстве еще не обнаружили нефтяные запасы, поэтому страна жила довольно бедно. «Несмотря на то, что и в Советском Союзе тогда не было благоденствия, СССР понимал необходимость поддержать молодое королевство и организовал доставку продовольственной и другой гуманитарной помощи», — подчеркнул он.

По словам министра, Хакимов был незаурядным человеком и талантливым арабистом, а также обладал знаниями языка, истории и обычаев стран арабского Востока, что помогло ему в работе. На должности представителя СССР в Саудовской Аравии он раскрыл свои качества как человек, дипломат, историк и психолог.

«Отмечу и его личные качества как бесстрашного человека. История гласит, что он должен был вручить верительные грамоты. Церемония была назначена таким образом, что ехал он туда один, на машине, ночью, по пустыне. Тогда это было совсем небезопасно», — заключил Лавров.

Ударная волна


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Марина Совина
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