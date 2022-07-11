Кадыров в новом пародийном ролике принял Зеленского в батальон «Ахмат»

Кадыров опубликовал новое пародийное видео, в котором Зеленского взяли в батальон «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал очередную пародию на президента Украины Владимира Зеленского. В новом ролике, размещенном в понедельник, 11 июля, в Telegram-канале чеченского лидера, Зеленского якобы приняли в батальон «Ахмат».

«Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон "Ахмат"», — гласит подпись к видео.

В новом ролике актера в образе Зеленского с пакетом на голове доставили в тренировочный лагерь. Затем изображавшему президента Украины сообщили, что его приняли в батальон «Ахмат». После этого выяснилось, что его взяли в спецподразделение в качестве живой мишени.

Первую пародию на Зеленского Кадыров опубликовал 4 июля. В ней президент Украины якобы подписал акт о безоговорочной капитуляции. В следующей пародии украинский лидер якобы попросил главу Чечни взять его в батальон «Ахмат».