В окружении Кудрина отреагировали на сообщения о его отставке

Руководитель департамента Счетной палаты Демидов опроверг слухи об отставке Кудрина

Сообщения об отставке председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина не соответствуют действительности. Об этом рассказал URA.RU руководитель департамента внешних коммуникаций Счетной палаты Павел Демидов.

Таким образом в окружении Кудрина отреагировали на заявление политолога Максима Жарова, намекнувшего на то, что Кудрин может покинуть свой пост. По мнению Жарова, этот вопрос могут обсудить на предстоящем заседании Госдумы, которое, по неподтвержденным данным, будет посвящено в том числе кадровым вопросам.

Ранее сообщалось, что Кудрин уволился из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). По словам проректора по организации работы с персоналом вуза Владимира Еремеева, он написал заявление по собственному желанию.

Совет Государственной Думы назначил внеочередное заседание для решения «неотложных вопросов» на 15 июля. По данным источников, оно связано с необходимостью принять ранее внесенные правительственные инициативы и решением некоторых кадровых вопросов.