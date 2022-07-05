Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кудрин уволился из СПбГУ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин уволился из СПбГУ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин уволился из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проректора по организации работы с персоналом вуза Владимира Еремеева.

По его словам, Кудрин уволился из университета по собственному желанию.

30 мая стало известно, что глава Счетной палаты отказался участвовать в выборах декана факультета свободных искусств и наук, который возглавлял ранее. В настоящее время обязанности декана факультета исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.

Уточняется, что Кудрин возглавлял факультет свободных искусств и наук СПбГУ с 2011 года.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Сеть KFC в России сменит владельца
Члены украинской группировки «Медведи SS» признались в убийстве десятков человек
Кудрин уволился из СПбГУ
СКР расследует обстоятельства массовой драки с пострадавшими у кафе
Гинеколог рассказала об опасных болезнях у женщин из-за мокрых купальников
Организаторы фестиваля в Удмуртии отменили выступления AnacondaZ и Louna
Популярная в 1980-х модель разорилась и решила стать кассиршей в супермаркете
В популярном браузере обнаружили опасную уязвимость
В США начнут искать гиперзвуковые ракеты с помощью воздушных шаров
В КПРФ анонсировали возможную встречу Путина с руководством Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.