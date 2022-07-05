Кудрин уволился из СПбГУ
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин уволился из СПбГУ
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин уволился из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проректора по организации работы с персоналом вуза Владимира Еремеева.
По его словам, Кудрин уволился из университета по собственному желанию.
30 мая стало известно, что глава Счетной палаты отказался участвовать в выборах декана факультета свободных искусств и наук, который возглавлял ранее. В настоящее время обязанности декана факультета исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.
Уточняется, что Кудрин возглавлял факультет свободных искусств и наук СПбГУ с 2011 года.