В России трем краснокнижным леопардам устроили экзамен

Трем переднеазиатским леопардом устроили экзамен перед выпуском в дикую природу

В России трем краснокнижным переднеазиатским леопардам устроили экзамен, чтобы оценить их готовность к выпуску в дикую природу. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Как уточнили в фонде, речь идет о самце Лео и самках Хосте и Лауре, которых планируют выпустить в естественную среду обитания в Северной Осетии. В рамках тестирования специалисты оценивали, насколько хорошо у хищников развиты навыки охоты, а также избегания человека и домашнего скота.

«Проверка показала, что все три леопарда готовы к выпуску», — заключили в WWF России.

Там добавили, что Лео эксперты охарактеризовали как дружелюбного к другим леопардам, но не слишком любопытного и заинтересованного в новых контактах. В то же время Лаура и Хоста наоборот отличаются наблюдательностью и инициативностью и активно реагируют на любые события.

Предполагается, что на волю животных выпустят уже в середине июля.

Ранее сообщалось, что на территории Северной Осетии на волю был выпущен брат Лео, самец по кличке Батраз, а также две самки Волна и Агунда, которые приходятся сестрами Хосте и Лауре. Ожидается, что все вместе они образуют небольшую группировку и поспособствуют стабилизации численности этого вида на Центральном Кавказе.