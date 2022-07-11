Шансы Лиз Трасс стать премьером Великобритании оценили

Политолог Еремина рассказала о высоких шансах Лиз Трасс стать премьером Великобритании

У министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс есть все шансы занять место ушедшего в отставку премьер-министра страны Бориса Джонсона. Как она будет выстраивать внешнюю политику в должности главы кабинета министров, в беседе с «Лентой.ру» оценила профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина.

«У нее шансы есть. И достаточно высокие. Те люди, которые возглавляют основные направления, достаточно широко известны. Они имеют больше возможностей в эту повестку включиться. Но у нее тоже есть конкуренты, какая-никакая борьба здесь возможна», — сказала она.

Отношения с Россией и Украиной

Отношения Москвы и Лондона останутся прежними при смене премьер-министра Великобритании. При этом личность, занявшая пост, не столь важна, полагает Еремина.

«Останется все то же самое. Эта британская повестка, которая сейчас реализуется, — она общенатовская. В этом смысле Лиз Трасс ничего нового не внесет. Тем более мы не можем говорить об улучшении отношений», — объяснила политолог.

Отношения у нас только ухудшаются, взаимодействие идет по нисходящей уже длительный период времени. Так может продолжаться и дальше Наталья Еремина доктор политических наук

Что касается помощи Украине, то в случае избрания Трасс продолжит линию своего предшественника. Однако существенного перелома в российско-украинском конфликте не произойдет, считает специалист.

«В корне Лиз Трасс никак не изменит ход конфликта между Россией и Украиной. Какой бы ни был премьер, у него нет возможностей и ресурсов так помочь Украине, чтобы изменить ход событий», — заключила Наталья Еремина.

Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

«Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения», — отметила глава британского внешнеполитического ведомства.

Она также пообещала, что на посту премьера обеспечит поражение России на Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку 7 июля после того, как более полусотни членов правительства покинули свои должности в знак протеста. Поводом стал скандал с заместителем координатора парламентской фракции Консервативной партии Крисом Пинчером. Двое мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. Претензией к Джонсону стало то, что он знал об этом, но назначил Пинчера на правительственный пост.