В Молдавии начнут бороться с контрабандой оружия и торговлей людьми с Украины

Молдавия и ЕК создадут центр по борьбе с контрабандой оружия и торговлей людьми с Украины

Молдавия и Европейская комиссия (ЕК) договорились о создании центра по борьбе с контрабандой оружия, наркотиков и торговлей людьми с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Йоханссон.

По словам еврокомиссара, договоренность была достигнута в Праге на неформальной встрече министров внутренних дел Европейского союза (ЕС).

Центр поддержки по внутренней безопасности и пограничному контролю Молдавии начнет контролировать шесть областей: борьбу с контрабандой огнестрельного оружия, с трафиком мигрантов, переправкой через границу людей в криминальных целях, а также противодействие терроризму, борьбу с киберпреступностью и перевозкой наркотиков.

По словам Йоханссон, конфликт на Украине вызвал серьезные проблемы в этих областях.

В начале месяца Евросоюз также принял решение направить в Молдавию нелетальную военную помощь. ЕС выделил для этих целей 40 миллионов евро. Позже стало известно, что республика получила легкое стрелковое оружие для воинских частей, участвующих в миротворческих операциях.