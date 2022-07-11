Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Молдавии начнут бороться с контрабандой оружия и торговлей людьми с Украины

Молдавия и ЕК создадут центр по борьбе с контрабандой оружия и торговлей людьми с Украины

Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

Молдавия и Европейская комиссия (ЕК) договорились о создании центра по борьбе с контрабандой оружия, наркотиков и торговлей людьми с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Йоханссон.

По словам еврокомиссара, договоренность была достигнута в Праге на неформальной встрече министров внутренних дел Европейского союза (ЕС).

Центр поддержки по внутренней безопасности и пограничному контролю Молдавии начнет контролировать шесть областей: борьбу с контрабандой огнестрельного оружия, с трафиком мигрантов, переправкой через границу людей в криминальных целях, а также противодействие терроризму, борьбу с киберпреступностью и перевозкой наркотиков.

По словам Йоханссон, конфликт на Украине вызвал серьезные проблемы в этих областях.

В начале месяца Евросоюз также принял решение направить в Молдавию нелетальную военную помощь. ЕС выделил для этих целей 40 миллионов евро. Позже стало известно, что республика получила легкое стрелковое оружие для воинских частей, участвующих в миротворческих операциях.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса и Украины
Появились подробности взрыва на железнодорожных путях в Брянской области
Петербуржцев предупредили о приближении опасного циклона
Оценена вероятность отставки Шольца после скандала с наркотиками
На Украине описали планы по разминированию Черного моря
Еврокомиссия оценила правомерность передачи турбины России на фоне санкций
Умер певец и актер Адам Уэйд
Любителям статей облегчат жизнь
Украинцы захотели пригласить Джонсона в Киев
Германия подтвердила остановку прокачки газа по «Северному потоку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.