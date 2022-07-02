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Евросоюз решил направить Молдавии нелетальную военную помощь

Совет ЕС сообщил о выделении 40 миллионов евро для нелетальной военной помощи Молдавии

Фото: Shutterstock

Евросоюз (ЕС) решил запустить программу нелетальной военной помощи Молдавии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

Согласно заявлению, Евросоюз преследует цель поспособствовать расширению возможностей Вооруженных сил Молдавии, а также укрепить национальную безопасность страны. На деньги ЕС будут приобретены техника и снаряжение для молдавской армии, в том числе беспилотники для разведки.

ЕС выделил для этих целей 40 миллионов евро. Программа рассчитана на 36 месяцев.

На прошедшем 23 июня саммите в Брюсселе главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что для получения аналогичного статуса Грузии придется провести ряд реформ.

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Варвара Кошечкина
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