Литву уличили в неподчинении Евросоюзу

Аналитик Асафов заявил, что Литва не подчиняется требованиям Евросоюза

Расширяя ограничения на транзит через Калининград, Литва не подчиняется требованиям Евросоюза и предпринимает действия, которые могут вести к эскалации конфликта с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политический аналитик Александр Асафов. Он добавил, что Россия затягивает с ответом, чтобы не допустить усугубления ситуации.

Литва решила расширить ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию, пишет Reuters. Речь идет о таких товарах, как бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе, теперь их запрещено перевозить транзитом через Литву.

Литва против Евросоюза

«Почему Литва продолжает вводить ограничения, несмотря на призывы Евросоюза о прекращении блокады? Дело в том, что Прибалтика находится не в евросоюзном политическом контексте, а в американском, выполняет задачи, поступающие именно из США, — уверен Асафов.

Политолог заметил, что данная провокация переходит разумные рамки и, более того, противоречит позиции самого Евросоюза. По мнению Асафова, Литва хочет добиться агрессивных действий со стороны России, чтобы получить основания для ввода еще больших ограничений.

«ЕС, в свою очередь, понимает, что подобное поведение Литвы нарушает достигнутые договоренности, под которыми стоят подписи чиновников Брюсселя. Понимают, что потенциально речь может идти о далеко идущих последствиях, которые повлияют уже на все страны Союза: в случае, если Россия примет зеркальные меры, ситуация с экономикой Евросоюза осложнится еще больше», — считает аналитик.

Кроме того, речь ведь идет уже о нарушении принципов гуманизма, являющихся основополагающей ценностью ЕС. Риск блокады — это лишение населения базовых человеческих прав Александр Асафов политический аналитик

Асафов также подчеркнул, что действия Литвы могут быть расценены как агрессия именем ЕС, ведь государство утверждает, что действует исключительно в рамках наложенных на Россию санкций.

«Но, на самом деле, голос Евросоюза тут не слышен. Зато хорошо слышен американский голос, который говорит о том, что необходимо осложнить жизнь россиян», — добавил политолог.

Ответ России

Россия обещает дать жесткий ответ на действия Литвы, но пока не был озвучен ни план, ни сроки ответных мер.

«На самом деле, в этом есть смысл. Если озвучить наши ответные действия, то Литва заранее будет знать, к чему готовиться. Таких шансов ей давать, естественно, никто не хочет. Так что мы можем только предполагать, каким окажется российский ответ, но узнаем о нем только из официальных источников. Что касается сроков, то проблема тут в том, что в данной ситуации ответ должен быть максимально просчитан, как и его последствия: он не должен привести к эскалации конфликта», — подчеркнул Асафов.

Он объяснил, что слишком жесткий и непродуманный ответ может привести только к вводу новых ограничений против России, но стране необходимо искать компромисс, дать Литве понять, что нужно возвращать ситуацию в более адекватные рамки.

Литовские железные дороги 18 июня уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под эти меры попало от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.