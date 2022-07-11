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Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

Reuters: Литва расширила список грузов, запрещенных к транзиту в Калининградскую область

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Литва решила расширить ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию, пишет Reuters.

Речь идет о таких товарах, как бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе, теперь их запрещено перевозить транзитом через Литву.

Литовские железные дороги 18 июня уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под эти меры попало от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Калининград не окажется в транспортной блокаде, заверил позже глава Минтранса России Виталий Савельев. В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что вопрос с транзитом грузов в Калининград будет решен в скором времени.

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Платон Щукин
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