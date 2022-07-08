ЕК заявила о скором решении вопроса калининградского транзита

Еврокомиссия заверила, что вопрос транзита грузов в Калининград будет скоро решен

Еврокомиссия (ЕК) заверила, что вопрос с транзитом грузов в Калининград будет решен в скором времени. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время», — сказала она.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Москва рассчитывает на то, что ЕК и Литва примут «единственно правильное решение», которое обеспечит беспрепятственный транзит грузов в Калининградскую область.

С 18 июня Литва ввела запрет на транзит в Калининград ряда товаров, которые попали под санкции Евросоюза. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ограничения затронули от 40 до 50 процентов грузов, в том числе стройматериалы и металлы.

Власти России назвали такое решение блокадой, часть европейских стран, в том числе Германия, потребовали от республики начать пропуск грузов.

Позднее Алиханов выступил с предложением полностью запретить ввоз и вывоз иностранной продукции в Россию через страны Прибалтики. Согласно его предложению, это коснется транзитных грузов, перевозимых по России, в том числе направляющихся в прибалтийские порты из Азии. Глава региона подчеркнул, что данная мера будет иметь издержки и для России.