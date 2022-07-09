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В Минтрансе оценили вероятность транспортной блокады Калининграда

Глава Минтранса России Савельев исключил возможность транспортной блокады Калининграда
Виталий Савельев

Виталий Савельев. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Калининград не окажется в транспортной блокаде. Об этом в субботу, 9 июля, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев, оценивая вероятность такой ситуации, передает ТАСС.

«Точно нет», — констатировал министр транспорта, выступая на форуме «Территория смыслов».

18 июня Литва перестала осуществлять транзит санкционных товаров в Калининград. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под эти меры попало от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

6 июля глава региона выступил с идеей построить в будущем выделенную железную и автомобильную дорогу в Калининград с основной территории России. Однако он отметил, что для таких работ потребуется согласие Литвы.

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Константин Лысяков
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