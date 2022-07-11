Стало известно об обстреле Новой Каховки ракетами HIMARS

ТАСС: удар по Новой Каховке был нанесен американскими ракетами HIMARS

Удар по Новой Каховке Херсонской области был нанесен американскими ракетами HIMARS. Об этом ТАСС сообщил замглавы военно-гражданской администрации.

11 июля в Минобороны отчитались, что российские ракеты большой дальности морского базирования «Калибр» ликвидировали на Украине хранилища, в которых находились боеприпасы для поставленных из США реактивных систем залпового огня HIMARS.

В тот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) с применением HIMARS. По городу были выпущены четыре ракеты. В результате разрушено два жилых дома, повреждено остекление зданий школы и информационно-технологического лицея.