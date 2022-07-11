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Филармония Оренбурга после реновации откроется марафоном музыки

Филармония Оренбурга откроется серией концертов и фестивалей после реновации

Фото: unsplash

Филармония Оренбурга откроется после реновации серией концертов и фестивалей, на которых прозвучат произведения в разных стилях. О запланированном «марафоне музыки» ТАСС рассказала министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.

«Мы планируем калейдоскоп событий: на осень мы сместили традиционный фестиваль академической музыки Дениса Мацуева, восстанавливаем наш любимый джаз-фестиваль "Евразия", пригласим обязательно эстрадных исполнителей», — поведала Шевченко.

Реновация в учреждении завершится осенью. В рамках работ были проведены, в частности, капитальный ремонт сцены и зрительного зала, техническое переоснащение, благоустройство прилегающей территории. После реновации в филармонии также появится лучшая в области профессиональная студия звукозаписи. Она будет оборудована в подвале здания.

Ранее сообщалось, что в Калининградской филармонии имени Светланова 14 июля прозвучат самые яркие произведения мировой классики и эстрады ХХ века.

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Евгений Шульгин
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