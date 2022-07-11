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Родители не нашли доноров для дочерей и отдали им свои органы

Родители из города Ухань отдали больным уремией дочерям-близнецам свои почки и спасли их

Кадр: Weibo

Родители из Китая отдали по одной почке дочерям-близнецам, для которых не нашлось доноров, и спасли детей. Об этом сообщает South China Morning Post.

У 18-летних сестер Сяожу и Сяои из города Ухань, провинция Хубэй, симптомы уремии появились одновременно в июле 2021 года. Болезнь, вызванная генетической мутацией, привела к тому, что почки пациенток перестали выводить вредные вещества с мочой и токсины начали попадать в их кровь.

Спасти девушек могла только трансплантация, однако после трех месяцев диализа и двух месяцев поиска доноров органы так и не были найдены. В апреле 2022 года состояние Сяожу стало критическим, и ее 40-летняя мать по фамилии Ху решила отдать больной дочери свою почку. Операция прошла успешно.

В июне резко ухудшилось состояние Сяои, и тогда донором вызвался стать отец семейства. «Мы раздумывали какое-то время, потому что я главный добытчик в семье и мы могли лишиться доходов, если бы я остался без почки. Но, когда я увидел, как больно дочери, мне самому стало так плохо, что я решился стать донором», — рассказал мужчина.

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Как рассказал врач Чжоу Цзянцяо, занимавшийся лечением близнецов, почки родителей были здоровыми и прекрасно прижились. Сейчас Сяои еще восстанавливается в больнице, а Сяожу уже хорошо себя чувствует и находится дома. «Спасибо родителям за то, что они во второй раз подарили нам жизнь», — сказала Сяои.

Ранее сообщалось, что умирающий житель итальянского города Турин получил новое сердце в качестве свадебного подарка. Донорский орган внезапно нашелся вскоре после того, как мужчина исполнил последнее желание и женился на возлюбленной.

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Никита Савин
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