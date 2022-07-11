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Погба вернулся в «Ювентус»

Итальянский «Ювентус» объявил о возвращении полузащитника сборной Франции Поля Погба
Поль Погба

Поль Погба. Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Туринский «Ювентус» объявил о возвращении в клуб французского полузащитника Поля Погба. Сообщение доступно на сайте команды.

29-летний хавбек сборной Франции перешел в стан туринцев из «Манчестер Юнайтед». Погба заключил контракт с «Ювентусом» на правах свободного агента. Трансферная стоимость француза, по оценке портала Transfermarkt, на момент сделки составляла 48 миллионов евро.

Погба выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Он перешел в клуб из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. В составе МЮ он выиграл Кубок Английской лиги, а также становился победителем Лиги Европы.

Вместе с «Ювентусом» он четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды — Суперкубок страны. В составе сборной Франции Погба выигрывал чемпионат мира, серебро чемпионата Европы, а также Лигу наций УЕФА.

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