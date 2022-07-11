Мужчина убил угрожавшего ему петуха и попал в тюрьму

В США мужчина убил соседского петуха палкой и попал в тюрьму

В американском городе Джексонвилл, штат Флорида, мужчина попал в тюрьму после того, как убил угрожавшего ему соседского петуха палкой. Об этом сообщается на сайте телеканала Action News Jax.

Соседи Джеймс Никс и Джейсон Дефелис были приятелями и не конфликтовали до того момента, пока петух Дефелиса не пришел на участок Никса. В тот день мужчина вышел из дома, чтобы проверить почту, и услышал странный шум. Он обернулся и увидел петуха.

Никсу не понравилось, что птица проникла на его территорию, и он поднял палку, чтобы ее прогнать. Но, как он объяснил, что-то пошло не так, и петух неожиданно бросился на него. Мужчина стал защищаться и ударил его по голове. В итоге петух скончался на месте.

Дефелис обнаружил исчезновение птицы после того, как вернулся домой. По его словам, петух постоянно ходил за ним по участку, а в тот день словно сквозь землю провалился. Мужчина решил поискать питомца и обнаружил его труп на соседской лужайке. От увиденного Дефелис пришел в бешенство и начал кричать. Когда Никс это увидел, он вышел и сообщил, что убийство петуха — его рук дело. Затем он попросил соседа уйти прочь.

Одновременно рассерженный и расстроенный мужчина не планировал сдаваться. Он обратился в службу защиты животных. После того как сотрудники провели расследование, Никс отправился в тюрьму на 30 часов за жестокое обращение с животными.

Ранее сообщалось, что в провинции Северный Самар, Филиппины, лейтенант скончался на службе в результате нападения боевого петуха. Птица с прикрепленным к ноге лезвием ударила лейтенанта в левую ногу и повредила ему бедренную артерию.