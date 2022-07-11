Срочников из Дагестана осудили за отработку удушающего приема на памятнике

В Краснодаре суд отправил срочников в колонию за удушающий прием против памятника спецназу

В Краснодаре осудили срочников из Дагестана, отработавших удушающий прием на памятнике спецназовцам ГРУ в Молькино. Об этом в понедельник, 11 июля, со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна сообщает Telegram-канал SOTA.

По словам защитника, осужденный Дагир Агарагимов, непосредственно выполнявший прием против статуи, приговорен к 40 тысячам рублей штрафа. Его товарищи Амирхан Ибрагимови Анвар Гасандибиров, снимавшие происходящее на телефон получили реальные сроки. Их осудили на полтора года и на год колонии поселения соответственно, помимо вандализма они обвинялись в оскорбление и применение насилия к представителю власти.

Адвокат пояснил, что обвинение в насилии и оскорблении не имеет отношения к инциденту с памятником. В сентябре 2021 года, за несколько месяцев до выходки с памятником, Ибрагимов и Гасандибиров подрались с военным патрулем.

Изначально следствие квалифицировало удушающий прием против памятника по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ, но позже дело переквалифицировали на статью 214 («Вандализм, совершенный группой лиц») УК РФ.

6 января солдаты из войсковой части 31853 сняли видео , когда проходили мимо мемориала погибшим спецназовцам. Военнослужащий сначала дал пощечину одной из фигур памятника, а затем на другой фигуре отработал удушающий прием, после чего ударил скульптуру ногой. Второй срочник снял происходящее на видео и выложил в сеть. 21 января, солдаты были арестованы.