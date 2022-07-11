Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Срочников из Дагестана осудили за отработку удушающего приема на памятнике

В Краснодаре суд отправил срочников в колонию за удушающий прием против памятника спецназу

Кадр: Telegram-канал «SOTA»

В Краснодаре осудили срочников из Дагестана, отработавших удушающий прием на памятнике спецназовцам ГРУ в Молькино. Об этом в понедельник, 11 июля, со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна сообщает Telegram-канал SOTA.

По словам защитника, осужденный Дагир Агарагимов, непосредственно выполнявший прием против статуи, приговорен к 40 тысячам рублей штрафа. Его товарищи Амирхан Ибрагимови Анвар Гасандибиров, снимавшие происходящее на телефон получили реальные сроки. Их осудили на полтора года и на год колонии поселения соответственно, помимо вандализма они обвинялись в оскорбление и применение насилия к представителю власти.

Адвокат пояснил, что обвинение в насилии и оскорблении не имеет отношения к инциденту с памятником. В сентябре 2021 года, за несколько месяцев до выходки с памятником, Ибрагимов и Гасандибиров подрались с военным патрулем.

Изначально следствие квалифицировало удушающий прием против памятника по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ, но позже дело переквалифицировали на статью 214 («Вандализм, совершенный группой лиц») УК РФ.

6 января солдаты из войсковой части 31853 сняли видео , когда проходили мимо мемориала погибшим спецназовцам. Военнослужащий сначала дал пощечину одной из фигур памятника, а затем на другой фигуре отработал удушающий прием, после чего ударил скульптуру ногой. Второй срочник снял происходящее на видео и выложил в сеть. 21 января, солдаты были арестованы.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
МИД Украины призвал Запад поставить Киеву тяжелое оружие из-за указа Путина
Неизвестные похитили у россиянки гуся-блогера
Стилистка раскрыла способы перестать выглядеть старомодно
Раскрыты подробности законопроекта об особом статусе поляков на Украине
Лоза поделился впечатлениями от прохождения МРТ
Срочников из Дагестана осудили за отработку удушающего приема на памятнике
Врач предупредил о риске внезапно умереть от тромба
Бывшая жена Гуфа рассказала о покупке кровати за сотни тысяч рублей
Королевская семья обратилась к выигравшей Уимблдон бывшей российской теннисистке
Названы последствия равенства курсов доллара и евро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.