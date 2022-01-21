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Срочников из Дагестана арестовали после отработки удушающего приема на памятнике

Двух солдат-срочников арестовали после издевательств над памятником погибшим спецназовцам

Кадр: Telegram-канал BAZA

В Краснодарском крае арестовали на два месяца срочников из Дагестана за отработку удушающего приема на памятнике. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает Baza.

Солдаты из войсковой части 31853 сняли видео 6 января, когда проходили мимо мемориала погибшим спецназовцам после завтрака. Военнослужащий сначала дал пощечину одной из фигур памятника, а затем на другой фигуре отработал удушающий прием, после чего ударил скульптуру ногой. Второй срочник снял происходящее на видео и выложил в сеть.

На них возбудили уголовное дело по статье 354 («Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества») УК РФ. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

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Елизавета Новикова
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