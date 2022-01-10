Срочник из Чечни отработал удушающий прием на памятнике погибшим спецназовцам

Солдат-срочник элитной военной части Молькино Краснодарского края поиздевался над посвященным погибшим спецназовцам монументом. Об этом сообщает KP.RU.

Уточняется, что военнослужащий сначала дал пощечину одной из фигур памятника. Затем на другой фигуре солдат отработал удушающий прием, после чего ударил скульптуру ногой. Сослуживцы сняли происходящее на видео и выложили в сеть.

Как уточняет Telegram-канал Kub Mash, издевавшийся над памятником солдат — служащий ракетной бригады Агарагимов, родом из Чечни.

Главный пресс-секретарь Южного военного округа Вадим Астафьев заявил, что уволить военнослужащего нельзя, так как он проходит срочную службу. Однако он пообещал, что вандала и всех присутствующих на видео привлекут к дисциплинарной и административной ответственности. Астафьев отметил, что к профилактическим беседам с солдатами могут привлечь старейшин Дагестана и Чечни.

Ранее 19-летний российский солдат-срочник решил наказать себя за грубые слова в отношении девушки и зашил рот. Молодой человек приревновал свою возлюбленную и накричал на нее. После ссоры он пошел в туалет и зашил себе рот швейной иглой с трикотажной ниткой.