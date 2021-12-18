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Российский солдат зашил себе рот после ссоры с девушкой

В Челябинской области солдат-срочник после ссоры с девушкой зашил себе рот швейной иглой

Фото: Telegram-канал «Подъём»

19-летний российский солдат-срочник решил наказать себя за грубые слова в отношении девушки и зашил рот. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на служебные документы.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Чебаркуль в Челябинской области в среду, 15 декабря. Молодой человек приревновал свою возлюбленную и накричал на нее. После ссоры он пошел в туалет и зашил себе рот швейной иглой с трикотажной ниткой.

В пояснительной записке говорится, что дежурный роты заметил, что солдат ходит все время в маске и молчит. Когда с него сняли маску, оказалось, что рот зашит. В медчасти нитки распороли и оказали срочнику помощь. В настоящее время с ним работает психолог.

Ранее в ноябре в Самарской области офицер выстрелил в солдата из пневматического оружия. Молодой человек вышел на крыльцо медпункта и увидел, как офицер со своим маленьким ребенком стреляют по собакам, и возмутился. Офицер, выражаясь нецензурной бранью, приказал ему уйти и, когда срочник развернулся, выстрелил ему в ногу.

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Валентина Процкова
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