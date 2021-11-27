Российский офицер выстрелил в солдата-срочника

В Самарской области офицер выстрелил в солдата-срочника из пневматического оружия. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин.
По его словам, инцидент произошел 26 ноября в военной части № 59292 в поселке Кряж. Солдат вышел на крыльцо медпункта и увидел, как офицер со своим маленьким ребенком стреляют по собакам.
«Офицер заметил солдата и возмутился. Тот был без головного убора. Офицер, выражаясь нецензурной бранью, приказал срочнику уйти. Когда тот развернулся, офицер выстрелил ему в ногу из ружья Hatsan», — пояснил Латынин.
Он добавил, что в настоящее время против выстрелившего военнослужащего возбуждено уголовное дело. Пострадавший находится в госпитале, пуля попала ему в голеностоп, вытащить ее врачи пока не смогли.
Ранее следователи задержали троих дагестанских солдат, которые жестоко избили своего сослуживца в армейской казарме города Бикин Хабаровского края. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.