Российский офицер выстрелил в солдата-срочника

«Газета.Ru»: в Самарской области офицер выстрелил в солдата из пневматического оружия

В Самарской области офицер выстрелил в солдата-срочника из пневматического оружия. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин.

По его словам, инцидент произошел 26 ноября в военной части № 59292 в поселке Кряж. Солдат вышел на крыльцо медпункта и увидел, как офицер со своим маленьким ребенком стреляют по собакам.

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«Офицер заметил солдата и возмутился. Тот был без головного убора. Офицер, выражаясь нецензурной бранью, приказал срочнику уйти. Когда тот развернулся, офицер выстрелил ему в ногу из ружья Hatsan», — пояснил Латынин.

Он добавил, что в настоящее время против выстрелившего военнослужащего возбуждено уголовное дело. Пострадавший находится в госпитале, пуля попала ему в голеностоп, вытащить ее врачи пока не смогли.

Ранее следователи задержали троих дагестанских солдат, которые жестоко избили своего сослуживца в армейской казарме города Бикин Хабаровского края. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

