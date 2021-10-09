Задержаны избившие сослуживца дагестанские солдаты

Следователи задержали троих дагестанских солдат, которые жестоко избили своего сослуживца в армейской казарме города Бикин Хабаровского края. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно, военная полиция задержала троих военнослужащих — Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил на солдат уголовное дело.

По версии следствия, дагестанские солдаты применили к своему сослуживцу физическую силу по надуманному поводу, после чего начали вымогать у него 20 тысяч рублей и мобильный телефон.

Ранее 9 октября появились подробности инцидента с избиением военнослужащего дагестанскими солдатами в казарме Хабаровского края. Сообщалось, что действие, снятое на камеру и впоследствии опубликованное в сети, произошло в воинской части 46102. За день до событий 21-летний Ислам стал свидетелем конфликта между 22-летним Исмаилом, 18-летним Шамилем и неустановленным гражданским лицом. Отмечалось, что Ислам не принял участие в конфликте, а ушел в казарму — сослуживцы восприняли его поступок как предательство.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как несколько дагестанских солдат избивают сослуживца. Судя по разговорам на записи, военнослужащие бьют россиянина за то, что он «кинул пацанов».

