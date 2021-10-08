Дагестанские солдаты избили сослуживца в армейской казарме и попали на видео

Дагестанские солдаты жестоко избили сослуживца в армейской казарме. Видеозапись инцидента появилась в Telegram-канале «Топор 18+».

На опубликованных в сети кадрах видно, как двое неизвестных сначала по очереди, а потом вместе руками и ногами бьют лежащего на полу молодого человека. Судя по разговорам на записи, избивают его за то, что он «кинул пацанов». От него требуют 20 тысяч рублей и принести телефон. Где именно происходят события — пока неизвестно.

Нападавших военнослужащих зовут Исмаил, Шамиль и Залибек, а их жертву — Ислам, пишет Baza.

Mash утверждает, что вероятная причина конфликта — наркотики, которые употреблял побитый и видеозапись избиений уже проверяют правоохранительные органы. Официального подтверждения этой информации нет.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего пассажира в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как молодой человек заступился за девушку. Всех троих нападавших арестовали, их ждет суд.