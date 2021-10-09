Российскую воинскую часть проверят после видео с избиением солдата

Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после публикации видео с избиением солдата. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Проверка была начата по поручению главного военного прокурора Валерия Петрова.

Военные прокуроры выяснят обстоятельства и причины происшествия, а также дадут оценку соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе.

«В целях устранения выявленных нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве не уточнили, о каком эпизоде насилия идет речь.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как несколько человек в военной форме избивают человека. По предварительным данным, потерпевший является солдатом, а напавшие — его сослуживцами. Место, где был снят ролик, и время не уточнялось. Видеороликом заинтересовались правоохранители. По информации Baza, нападавших военнослужащих зовут Исмаил, Шамиль и Залибек, а их жертву — Ислам.