Появились подробности избиения российского военнослужащего в казарме

Инцидент с избиением военнослужащего дагестанскими солдатами произошел в казарме в городе Бикин Хабаровского края. Подробности случившегося сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, действие, заснятое на камеру и впоследствии опубликованное в сети, произошло в воинской части 46102, расположенной в Бикине, около границы с Китаем. За день до происшествия у 22-летнего Исмаила и 18-летнего Шамиля произошел конфликт с неустановленным гражданским лицом, свидетелем которого стал их сослуживец 21-летний Ислам. Однако вместо того, чтобы принять участие в конфликте, Ислам ушел в казарму.

Действия солдата, подчеркивает канал, сослуживцы расценили как предательство, в связи с чем решили совместно с 25-летним товарищем Ренатом проучить Ислама. Сначала военнослужащие потребовали у него в качестве возврата долга 20 тысяч рублей и телефон, а после избили. При этом позднее у одного из вершивших самосуд, Исмаила, в крови обнаружили следы марихуаны и опиума.

Отмечается, что по факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статье 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений» и статье 163 УК РФ «Вымогательство».

9 октября военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после публикации видео с избиением солдата.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как несколько дагестанских солдат избивают сослуживца. Судя по разговорам на записи, военнослужащие бьют россиянина за то, что он «кинул пацанов». По информации Baza, нападавших зовут Исмаил, Шамиль и Залибек, а их жертву — Ислам.